„Dlouho jsme hledali rytmus. Bylo to takové bez nápadu, jen pár střel Laciny. Hosté nás tlačili po pravé straně, tam byli nebezpeční. Trochu nás uklidnila až 37. minuta a dobře zahraný roh, na který naskočil Churavý. Dost jsme kazili přihrávky a Městec hrozil přečíslením po našich ztrátách,“ popsal pátecký trenér Luboš Vondra.

„Do druhého poločasu jsme šli s větší chutí a začalo se více běhat. V 64. minutě, po vybojovaném míči, byl za vápnem hostí faulován Stibor. K trestňáku se postavil Kalina a jeho levačka se nemýlila. Tato branka zlomila zápas. Od té doby jsme měli víc míč pod kontrolou a vše završila krásná individuální gólová akce Svobody. V závěru ještě Lacina loboval přes brankáře mimo. Jsme moc rádi za výhru a že jsme i udrželi nulu v obraně. Máme nyní těžký los a nabitý program,“ shrnul Vondra.

„Jeli jsme do Pátku bodovat, ale po zásluze jsme nezískali ani bod. První poločas byl ještě z naší strany celkem zvládnutý. Domácí jsme k ničemu nepustili a vytvořili jsme si několik zajímavých situací, ale nevytěžili jsme z nich vůbec nic,“ nebyl rád městecký manažer Roman Šádek.

„Viděli jsme vyrovnaný první poločas. My měli nějaké náznaky, ale nakonec se domácí po rohovém kopu ujali vedení. Do druhého poločasu jsme šli s cílem otočit nepříznivý stav. Ale asi po hodině hry domácí využili volný přímý kop z hranice pokutového území a potom už to bylo těžké,“ popisoval utkání gólman hostů Jan Sobota.

I poté se Městec tlačil za kontaktní brankou. „Z brejku jsme ale inkasovali na 0:3 a bylo vymalováno. Celkově jsme si nevytvořili bohužel tolik šancí a když nedáme gól, tak nemůžeme pomýšlet na body,“ shrnul Sobota.

„Do druhého poločasu jsme museli vystřídat oba střední záložníky a od té chvíle se nám hra úplně rozpadla. Když se domácí trefili z přímého kopu, bylo rozhodnuto. Neměli jsme sílu na zvrat a domácí v pohodě dokráčeli pro vítězství,“ dodal Šádek.

Pátek – Městec Králové 3:0

Branky: 38. Churavý, 64. Kalina, 70. Svoboda. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Poklop. Diváci: 120. Poločas: 1:0.



TJ Pátek: Kmoch – Kohoutek, Bulíř, Krejčík (46. Tomek), Kalina – Svoboda (76. Vančura), Jirásek, Lacina, Churavý (63. Stehlík) – Stibor (71. Leština), Bureš.



SK Městec Králové: Sobota – Hradečný, Hartig, Synek, Štěrba – Tošovský, Tyl (46. Novák), Němec (63. Kafka), Janouch (68. Šoufek) – Velenský (85. Novotný), Ročín.

Markéta Stiborová