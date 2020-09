Vrdy – Městec Králové 5:1

„K zápasu ve Vrdech je těžké napsat něco pozitivního. Snad jen, že jsme přijeli na skvěle připravené hřiště a nemuseli jsme ještě nastoupit v rouškách nebo celoobličejových maskách. Jinak jsme již od druhé minuty prohrávali a do poločasu nabídli domácím ještě čtyřikrát bezbolestně skórovat. Vše po našich hrubých chybách,“ komentoval zápas manažer hostů Roman Šádek. „Druhý poločas z naší strany přinesl pouze dvakrát trefenou konstrukci branky a gól domácích po rohu. Je těžké nahradit pět hráčů základní sestavy. Co mě ale mrzí, je to, že jsme od první minuty byli smířeni s prohrou a domácí nás přehráli bojovností. Především i větší fotbalovostí,“ dodal Šádek.

Branky: 2. Vavřina, 9. a 74. Havrda, 18. Šveřepa, 44. Mikyska – 4. Ročín. ŽK: 2:5. ČK: 85. Černovský (MK). Rozhodčí: Kosina. Diváci: 54. Poločas: 4:1.

Městec Králové: Sobota - Rygl (58. Valášek), Synek, Tyl, Janouch, Havelka, Černovský, Němec (46. Havránek), Novák, Velenský, Ročín.

Markéta Stiborová