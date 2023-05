Doposud získali v jarní části sezony pouhé čtyři body, v dalším klání I.A třídy zabrali a na svém trávníku zdolali Pšovku Mělník. Bohemia Poděbrady rozhodla o svém vítězství ve druhém poločase, ve kterém skórovala hned třikrát. A trefili se tradiční střelci – Novák, Martínek a Kalina.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Polaban Nymburk (0:2) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Pšovka Mělník 3:1

„Střetnutí bylo o paradoxech. Přestože jsme podali spíše podprůměrný výkon a zdaleka nenaplnili potenciál, tak jsme dokázali relativně pohodlně dovést zápas do vítězného konce,“ uvedl po utkání kapitán poděbradské Bohemie Jiří Voříšek. „A také to, že hlavní postava celého zápasu, brankář hostí, který chytil snad tři samostatné nájezdy, tak nám umožnil skórovat relativně jednoduchou branku, která nám pomohla. Bylo to o mentálním nastavení a charakteru. Měli jsme ho na správném místě, což si u našeho mladého mužstva skutečně vážím,“ přidal spokojený kapitán.

Branky: 46. Novák, 63. Kalina, 71. Martínek (z PK) – 33. Miřatský. Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Voříšek, Svoboda, Kubánek, Schulz (71. Soukup), Martínek, Králík, Havránek, Vokatý (79. Křivský), Kalina, Novák.