Mělnické derby střídá lázeňské. Bohemia narazí na Slovan

Hned devět ze šestnácti účastníků soutěže je nových. Pět celků spadlo z krajského přeboru (Bohemia Poděbrady, Polaban Nymburk, Slovan Lysá nad Labem, Poříčí nad Sázavou a rezerva Vlašimi), čtyři celky jsou nováčky po postupu (Stará Boleslav, Býchory, Úvaly, Votice). Kde hledat favority? To bude hodně těžké určit. Bude to někdo se sestoupivších týmů, který se bude chtít do vyšší soutěže vrátit? Nebo se naopak najde mužstvo, které fanoušky překvapí?

Z fotbalového derby I.B třídy Bohemia Poděbrady - Slovan Poděbrady (2:1) | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

V mnoha kádrech se to změnami jen hemží. Aktivní na přestupovém trhu byl například Hlízov, ten sehnal do svých řad pětici nových borců. Jenže na druhou stranu někteří odešli nebo jsou dlouhodobě zranění. Poděbradská Bohemia má po půl roce opět nového trenéra.A Pšovka Mělník přišla o gólmanskou jedničku. Půl sezony hráli fotbalisté Bohemie Poděbrady bez hlavního trenéra. V zimě přišel Tomáš Staněk, ten ale po půl roce opět na lavičce týmu z lázeňského města skončil. Neodolal totiž vábení divizních Benátek nad Jizerou, které mají ambice postoupit o level výš. Kormidla se tak ujal Pavel Vajgl. Bohemia lovila i hráče. V jejich dresu se objevili třeba Kalina z Pátku nebo Králík z Peček. O jejich osudu ale zatím není jasno. Městský rival, tým Slovanu Poděbrady, získal do svých řad zkušeného Davida Šťastného, který naposledy působil jako hrající trenér českobrodské rezervy. „Je to šikovný fotbalista,“ chválil čerstvou akvizici kouč týmu Libor Pala. V soutěži tak opět dojde na městské derby – jen to mělnické, jehož pokračování zatrhl pád FC, střídá poděbradské. To se hrálo naposledy v I. B třídě v sezoně 2016/17. Oba týmy využily domácího prostředí. Slovan zvítězil 1:0 na penalty, Bohemia pak 2:1. Na vzájemný souboj dojde na podzim ve dvanáctém kole, 22. října, doma bude Bohemia. Památný zápas: Velim sahala i v sedmi po bodu s favoritem Jeden zásadní úkol měliv mezičase dvou sezon k řešení v mělnické Pšovce, která se naposledy až horším jarem odporoučela z čela tabulky na konečné čtvrté místo. V bráně totiž musí nahradit Václava Čížka. Výkony jasné jedničky uplynulého ročníku nezůstaly bez povšimnutí a v soutěžní pauze zamířila do divizního Štětí. „Bude chybět. Mohli jsme se na něj spolehnout. Půlka úspěchu, který jsme udělaliv loňské sezoně, byla i díky němu. Trochu jsem čekal, že pokud přijde nějaká nabídka, bude to právě na něj,“ komentoval hrající kouč Jan Studený v přípravě odchod dvaadvacetileté brankářské naděje. Velkých změn doznal v letní přestávce kádr hlízovského fotbalového mužstva. Tým se pro podzimní část sezony pořádně obmění. Na vině jsou mimo jiné i dlouhodobá zranění především zkušených borců. Na to musel klub reagovat. A to se mu dařilo skoro na jedničku. Z Čáslavi by měl přijít gólman Stanislav Kořínek. Ze Sázavy pak útočník Jakub Švec, který má však ještě pro první podzimní zápasy stopku za své vyloučení, kdy napadl vlastního trenéra. „Stále v něm vidím potenciál, je schopný dávat góly,“ uvedl na Švecovu adresu kouč Hlízova David Linhart. Další do party nováčků je Matěj Vojtíšek z Malína, který zkoušel štěstí v zimním přípravném období v tehdy ještě divizní Kutné Hoře. Řady v kádru by měl doplnit také Filip Tichý, který naposledy působil v Kutné Hoře. Trenér Linhart se bude muset obejít bez Jarůňka a s největší pravděpodobností i útočníka Kosprda. Navíc jsou dlouhodobě zraněni zkušení Hačka, Pavel Růžička a Frejlach. Ten teprve čeká na operaci křížového vazu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu