„Byli jsme lepším celkem a s Pšovkou prohráli, když jsme doplatili na neproměňování šancí,“ litoval sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Již při úvodní rozehrávce našla přihrávka ze středu hrací plochy na levé straně Pánka, který utekl soupeři a sám před brankařem zamířil mimo branku. I v dalším průběhu byla hra pod naší kontrolou, měli jsme další šance z kopaček Dalekoreje či Pánka, ale štěstí se přiklonilo na stranu soupeře když ve třetí minitě Šmíd poslal odražený balon do sítě. Branka hostí pro nás byla doslova zakletá a zakončení končilo buď zblokováním nebo po zásahu brankaře. Nadějné možnosti z kopaček Dalekoreje, Pánka, Kovalova si nenašla cestu do sítě protivníka. Hosté nejvíce hrozili ze standardních situací. Po přestávce se hra vyrovnala a my jsme dokázali vyrovnat Dalekorejem po rohu. Po necelé čtvrthodině po přihrávce Pánka skóroval opět Dalekorej. Následoval dramatický závěr. Nejprve sudí neuznali branku hostí pro ofsajd, dále hosté ze situace zavánějící ofsajdem vyrovnali. Po chybném vyběhnutí brankaře Pšovky netrefil opuštěnou branku Dalekorej. Bylo avizováno nastavení, ve kterém hosté po standardní situaci ze skrumáže rozhodli o své výhře. Výsledek byl pro nás velkým zklamáním, za svůj výkon jsme si nezasloužili prohrát, ale rozhodly neproměněné šance,“ zhodnotil zápas Milan Šikl.

FOTO: Krasojízda Slovanu pokračuje, Jiřáň zkompletoval hattrick z penalty

Branky: 56. a 68. Dalekorej - 3. a 90+4. Šmíd, 83. Miřatský. Poločas: 0:1.

Union Čelákovice: Schlosser – Kredba, Vacek, Kolovecký, Filip, Kovalov, Dalekorej, Pánek (83. Haloun), Konečný (71. Hromas), Arazim, Štrobl (87. Skalický).