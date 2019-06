Bohemia – Nespeky 2:1

U všeho důležitého byl poděbradský snajpr Matěj Novák. Už v deváté minutě vnikl do šestnáctky a střelou na zadní tyč nedal hostujícímu brankáři šanci. Nespeky sice vyrovnaly, ale pak přišly opět chvíle Nováka. Nejprve se na něm vyfauloval stoper Braný a dostal červenou kartu, pak využil fatální hrubice gólmana, kterého obral o míč a z velkého úhlu jej poslal do odkryté brány. To Bohemii stačilo k zisku tří bodů, jinak moc nebezpečná nebyla.

„Sehráli jsme rovnocenné utkání s kvalitním soupeřem, který potvrdil, že patří do horní poloviny tabulky,“ načal hodnocení kormidelník poděbradské Bohemie Ladislav Bobek. „Ani jeden tým už se nemohl v tabulce nikam posunout, přesto se hrálo ve vysokém tempu a hodně tvrdě. Z pohledu brankových příležitostí jsme jsme vyhráli zaslouženě, protože šancí jsme si vytvořili více než hostující mužstvo,“ uvedl kouč poděbradské Bohemie.

Branky: 9. a 77. Novák – 33. Pešta. Rozhodčí: Trumpus. ŽK: 1:2. ČK: 80. Živnůstka – 70. Braný. Diváci: 70. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Radek Hruška, Lukáš Hruška, Živnůstka, Hněvsa – Voříšek (70. Šendera), Sirový, Šusta (55. Nedorost) – Křelina – Holec (80. Rulc), Novák (87. Soukup).