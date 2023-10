V poločase prohrávali o dva góly, ale zvedli se a dokázali urvat bod. Fotbalisté Polabanu Nymburk získali v dalším díle krajské I.A třídy bod na půdě Pšovky Mělník. Během čtyř minut po změně stran smazali manko dvou branek. Vyrovnávací gól byl dokonce uvedl v zápise o utkání jako vlastní.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Slovan Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Pšovka Mělník – Polaban Nymburk 2:2

„Bohužel se nám opakují první poločasy, hrajeme, hrajeme, vytvoříme si šance, ale góly dostáváme my. První gól opět po standardce, respektive rohovém kopu, a druhý si dáme opět sami po špatném vyběhnutí gólmana. Druhý poločas jsem to prostřídal a přineslo to ovoce. Prvních třicet minut jsme soupeře mačkali a vytěžili z toho dva góly Sladkovským a Novotným. Poté se hra trochu vyrovnala a oba týmy mohly strhnout vedení na svou stranu,“ okomentoval utkání na půdě mělnické Pšovky trenér Polabanu Nymburk Ondřej Murárik.

Vládcem Poděbrad je Bohemia. Slovan skolil jediným gólem derby Novák

Branky: 18. Studený, 31. Svoboda – 56. Sladkovský, 60. vlastní Mihalík. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Pechanec, M. Novotný, Hrdlička, Hobík (46. M. Šimon), Sladkovský, Wiehl (46. Vacík), Hoffmann, Herčík, Hájek (71. Ruszó), Filip.