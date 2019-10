Čelákovice – FC Mělník 1:2

„Jsme ve velmi prekérní situaci,“ uvědomuje si po další prohře sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Zápas byl ovlivněn výkonem rozhodčího, který utkání řídil tendenčně ve prospěch hostí. To je jedna stránka věci. Ta druhá je to, že nejsme schopni dát gól a už si nevytváříme ani šance,“ lituje čelákovický funkcionář. „Dali jsme první gól, ale hned během minuty bylo po penaltě vyrovnáno. Pak jsme nedokázali odkopnout míč na malém vápně a hosté to dali skoro do prázdné. Nedokázali jsme nic vymyslet ve finální fázi a naše produktivita je katastrofální,“ hodnotil utkání sekretář Šikl.

Branky: 9. Buriánek – 11. Žaba (z PK), 47. Miřatský. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 2:1. ČK: 81. Pavel Bařina (Čelákovice). Diváci: 70. Poločas: 1:1.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Bílek, J. Homola, P. Homola (46. Náhlovský), Arazim – Pavel Bařina, Matějka (70. Filip) – Buriánek (85. Koch), Kadeřábek (63. Pánek) , Kolovecký – Dalekorej.

(kub)