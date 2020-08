Lysá – Lhota 1:0

„Věděl jsem, že to bude o prvním gólu a to se potvrdilo. Jsem rád za tři body, je to pro nás snový start pro naši chuť do další části sezony,“ radoval se Matěj Brabec. „Vyhrál šťastnější tým, mohlo to skončit i obráceně. Oba týmy měly po čtyřech vyložených šancích,“ uvedl lyský kouč.

Branky: 70. vlastní Sedláček. Rozhodčí: Kaucký. ŽK: 3:0. Diváci: 120. Poločas: 0:0:

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, Švorba (23. Urban), Růžička – O. Veselý, D. Novák, L. Novák, T. Veselý (58. Pokorný) – T. Kříž, Hanke (74. Brabec).