Hřebeč – Lysá 5:3

„Opět jsme zápas ztratili hned v úvodu. Po nedůrazném bránění domácích hráčů jsme prohrávali o dvě branky. Do hry jsme se dostali po hezké akci Kříže, který předložil míč Hankemu a ten snížil. Naše radost trvala pouhou minutu a domácí zvýšili na 3:1. Ve 30. minutě to bylo už 4:1 a vypadalo to na pořádný debakl. Do konce poločasu se ale prosadili Kříž a Brabec a vykřesali naději na slušný výsledek. Bohužel, tu nám vzal začátek druhého poločasu,kdy jsme opět inkasovali a tím se účet uzavřel. Druhý poločas se nám herně vydařil lépe než první, ale výhra domácích je zcela zasloužená. Nás sráží zbytečné chyby a velký počet zraněných hráčů. Měli jsme problém dát dohromady jedenáct zdravých lidí,“ uvedl trenér Lysé Václav Sosnovský.

Branky: 4., 23. a 30. Novák, 11. Dolejš, 53. Faktor – 22. Hanke, 31. T. Kříž, 45. Matouš Brabec. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 2:2. Diváci: 260. Poločas: 4:3.

Lysá: Libor Novák – Kubín, Švorba, Veselý – Růžička, Matouš Brabec, Urban, David Novák, Vránek (77. Zápotocký) – T. Kříž, Hanke (68. B. Horváth).

(kub)