Domácím se nepovedl první poločas, kdy prohrávali o dva góly. Pak sice snížil Veselý, jenže už za sedm minut si vzali hosté dvoubrankový náskok zpět. Lysá nesložila zbraně, Lukáš Novák snížil a pět minut před koncem dokonce srovnal Müller. Jakoby tým Lhoty Lysé seděl.

FOTO: Aspirant postupu byl nad síly Polabanu. Tomu chyběl zkušený Škarecký

„Hodnocení bude pozitivní a kladné,“ byl spokojený s výkonem mužstva lyský vedoucí mužstva Václav Šlingr. „První půle nám nevyšla, soupeř nám dal dva góly. Naopak my jsme své dvě vyložené šance nevyužili. Řekli jsme si, že nebudeme bláznit, že se ses soupeřem dá hrát. Bod nakonec bereme, i když jsme pak klidně mohli získat všechny tři z našeho závěrečného tlaku. To by ale bylo pro hosty hodně kruté,“ uznal Šlingr. „Klukům musím poděkovat za přístup k zápasu, bylo na nich vidět odhodlání a bojovnost až do konce. Doufám, že nás to nakopne a pokusíme se překvapit za týden, i když nás čeká soupeř z úplně jiné kategorie,“ narážel na další duel na půdě vedoucí Velimi. „Tentokrát jsme to nevzdali a urvali jsme bod. Mám z toho velice dobrý pocit,“ dodal Šlingr.

Branky: 52. Veselý, 65. L. Novák, 85. Müller – 21. Vaněk, 42. Danylych, 59. Kasík. Poločas: 0:2.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Machka (72. J. Kříž), Müller, L. Novák, Vránek, Veselý, D. Novák (76. Růžička), Poborský, Choura (83. Horváth), Ryšánek, T. Kříž.