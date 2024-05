Naposledy bodovali fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem v prvním jarním kole, kdy zvítězili překvapivě na půdě do té doby prvních Úval. Od té doby sbírali jednu porážku za druhou. To platí i nadále. V dalším kole krajské I.A třídy nestačili na svém trávníku na rezervu Čáslavi. Ta vstřelila v první půli dva góly, po změně stran sice snížil střídající Hanke, ale vedení o dva góly si Čáslav vzala rychle zpět a pak pojistila výhru čtvrtou brankou.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Lysá nad Labem (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Čáslav B 1:4

„Zápas byl z naší strany i přes trvající absence festivalem neproměněných šancí. Hosté dokázali vytěžit z minima maximum, kdy proměnili prakticky každou sebemenší šanci, my jsme naopak zahodili jak několik samostatných úniků, tak i penaltu za stavu 1:2. V tomto ohledu výsledek není úplně vypovídající, ale zároveň hovoří jasně o naší situaci,“ uvedl k utkání hrající trenér Lysé Ondřej Poborský.

Slovan držel v okresním derby gólman Bína, Polaban své šance zahazoval

„Zápas s posledním celkem jsme bodově zvládli a výsledek 4:1 by mohl leckoho utvrdit o tom, jak jsme v zápase na hřišti vládli. Ale tak to vůbec nebylo,“ přiznal trenér čáslavské juniorky Vratislav Junek. „Lysá nedala penaltu a rozhodně mohla dát stejný počet gólů jako my. Vůbec jsme dobře nehráli, ale body se počítají,“ ulevil si kouč vítězného celku.

Branky: 65. Hanke – 6. a 39. Vilím, 67. Tůma, 73. Bašek. Poločas: 0:2.

Lysá nad Labem: Hajný – J. Kříž, Poborský, Müller, Roule (42. Schneiberg), Šatný (63. Hanke), Urban, L. Novák, Veselý, T. Kříž, Ryšánek (78. Forejt).

Čáslav B: Beran – Peca, Havrda, Lebduška, Dastych, Vilím, Čuchal, Klepal, Gonda (63. Tůma), Ronovský (74. Roček), Bašek.