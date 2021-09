Vlašim B – Lysá 5:3

Spousta týmů už by to za stavu tři nula zabalila, bojovníci z Lysé ale ne. Hosté tříbrankové manko smazali. A to díky střídajícím Ježkovi a Hankemu, kteří dali po jednom gólu. Pak už jich ale scházely síly na to, aby dobrý výsledek uhájili. Domácí přidali dvě branky a tím rozhodli o svém vítězství.

„Začátek jsme měli zase mizerný. Jeden hráč, na kterého jsme upozorňovali, nám dal tři branky. Je to hráč na tuto soutěž nadstandardní. Pak jsme začali střílet góly my. Vzadu byl soupeř hratelný,“ vyprávěl po zápase brankář Lysé Václav Rathouský. „Dobře se v naše dresu uvedl Choura, hrál dobře a dal gól. Podařilo se nám vyrovnat, pak se hrálo nahoru – dolů. Bohužel čtvrtý gól dali domácí a pak z brejku pojistili svou výhru. Tím překlopili vítězství na svoji stranu. Pozitivní ale je, že jsme se dokázali zvednout a chtěli jsme s výsledkem něco udělat,“ dodal lyský gólman.

Branky: 5., 35. a 55. Sogbo, 77. Vondrák, 83. Pešek – 63. Ježek, 67. Choura, 73. Hanke. Poločas: 2:0.

Slovan Lysá: Rathouský – Krušinský (61. Ježek), J. Kříž, Müller, Schneiberg (24. Malínský), O. Veselý, Pokorný, Růžička, Štěrba (46. Hanke), Choura, T. Kříž.