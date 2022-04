Na góly je v týmu Lysé Tomáš Kříž. Lyský kapitán vystřelil všechny body svému celku i proti Nespekům. A to chybělo do konce zápasu osm minut. Domácí tým hrál už od jednadvacáté minuty bez vyloučeného Müllera, takže gól dali vlastně v oslabení. O to je jejich vítězství cennější.

Čtyři gólové trefy bohatě na výhru stačily, gólů mohlo být mnohem víc

„Po dlouhé době jsme si zase vyzkoušeli vítězný pokřik, z čehož mám pochopitelně radost,“ usmíval se hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Všechny kluky musím pochválit za nasazení i za výkon, sáhli si na dno sil. Vždyť jsme hráli od dvacáté minuty o deseti. Červená karta zápas výrazně ovlivnila, přesto jsme si vypracovali čtyři vyložené šance, z nichž jsme jednu využili a v závěru rozhodli o svém vítězství,“ radoval se kouč Lysé.

Branky: 82. T. Kříž. ČK: 21. Müller (Lysá). Poločas: 0:0.

Slovan Lysá: Rathouský – Krušinský (30. L. Novák), J. Kříž, Müller, Hanke, Choura (90+5. Šlingr), Poborský, Pokorný (77. Machka), Veselý, D. Novák (70. Brabec), T. Kříž.