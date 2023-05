Jako den a noc. To byly poločasy z pohledu fotbalistů Slovanu Lysá nad Labem. Ti prohrávali v dalším díle krajské I.A třídy na hřišti Staré Boleslavi v poločase tříbrankovým rozdílem. Jenže se nevzdali a po obrátce srovnali. Po třech minutách hry ve druhé půli snížil Tomáš Kříž, sedm minut před koncem dal druhý gól Lysé Krušinský a ve druhé minutě nastavení srovnal Hanke. Šťastná a cenná plichta.

Stará Boleslav – Lysá 3:3

„Potvrdilo se staré fotbalové pravidlo - je to kulatý,“ smál se hrající trenér lyského Slovanu Matěj Brabec. „Po půli jsme prohrávali 3:0 a v 90. minutě jsme po standardce dotlačili míč do brány na konečných 3:3. Takže neuvěřitelná radost, samozřejmě i štěstí a odměna za bojovnost a že jsme to nezabalili,“ pochvaloval si kouč Lysé. „Je vidět, že domácí jedou na vítězné vlně a v krásném domovském stánku jsou hlavně dopředu strašně silní. Dvacet minut první půle nás málem stálo zápas, kdy jsme trochu otevřeli obranný blok a soupeř to hned využil. Na začátku druhé půle nám pomohl rychlý kontaktní gól. Pak to bylo nahoru - dolů, soupeř nedal šance a my udeřili po standadrce před koncem a domácí se začali klepat o vítězství. A posledním rohem jsme to šťastně dotáhli k remíze,“ dodal Matěj Brabec.

Branky: 28. Krulich, 34. a 38. Šejvl – 48. T. Kříž, 83. Krušinský, 90+2. Hanke. Poločas: 3:0.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž, Müller, Švorba, Hanke, Veselý (74. Krušinský), Urban, L. Novák, Vránek (46. Forejt), Brabec, T. Kříž.