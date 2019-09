„Spadl nám kámen ze srdce. Jsme rádi za historické tři body,“ byl nadšený hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

„V prvním poločase jsme byli o něco lepším týmem my, největší šanci měl Standa Ježek, ale z malého vápna trefil hlavou jen do gólmana. To byla škoda,“ litoval kouč Lysé. „Také hosté měli jednu velkou příležitost, jejich pokus šel naštěstí těsně nad branku. Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. Po změně stran jsme měli katastrofálních deset minut, kdy jsme mohli dostat tři góly. Inkasovali jsme až z penalty. Po této brance jsme začali zase hrát a vyrovnali jsme. Poté se nám podařilo skóre i otočit. Trefil se Ježek. Po tomto gólu bylo po soupeři a my jsme přidali po rohovém kopu pojistku v podobě třetí branky.

Lysá n. L. – Nové Strašecí 3:1

Branky: 58. Vránek, 67. Ježek, 84. Kubín – 52. L. Mrázek (z PK). Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 0:0.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Helmich, Švorba, Kubín – Matouš Brabec (67. Hanke), D. Novák (84. Růžička), Matěj Brabec, L. Novák, Vránek (72. Veselý) – Ježek, Sosnovský (59. T, Kříž).

(kub)