Lysá – Tochovice 3:2

„Je to pro nás šťastné a vydřené vítězství, které jsme si zasloužili hlavně za bojovnost,“ jásal po utkání hrající trenér lyského celku Matěj Brabec. „Soupeř měl svoji kvalitu, ale my jsme ho nepouštěli do vyložených šancí. Jako první jsme skórovali po půlhodině hry, pak hosté kopali před poločasovou přestávkou penaltu po hodně sporném verdiktu, ale Rathouský ji chytil. Soupeř po změně stran skóre dvěma zásahy otočil. Jenže my jsme v závěru předvedli až neskutečný obrat. Nejprve jsme v osmdesáté minutě vyrovnali a pak chvíli před koncem korunoval Tomáš Kříž svoji střeleckou formu vítězným gólem,“ byl nadšený trenér Lysé.

Branky: 29. a 85. T. Kříž, 80. O. Veselý – 49. Vavruška, 63. Vašek. Rozhodčí: Navrátilová. ŽK: 3:1. ČK: 84. O. Veselý (Lysá). Diváci: 120. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (70. Pokorný), L. Novák, Ježek (67. D. Novák), Růžička – O. Veselý, Zoubek, Urban, Hotta (67. Brabec) – Hanke, T. Kříž.

(kub)