Domácí začali zápas lépe a v 18. minutě umístil centr Josefa Lady v hodně obtížné pozici bokem k bráně krásnou hlavičkou přes brankáře o tyč do sítě Jaroslav Kopa.

Z vedení se však Luštěnice radovaly jen šest minut, než kapitán Tomáš Kříž v hraničním souboji přetlačil Pavlíčka a samostatný nájezd korunoval gólovým dloubákem. Nic víc vlastně v ofenzívě ani jedno z mužstev nepředvedlo. Domácí museli během chvilky před přestávkou střídat dva zraněné hráče, naštěstí jich tentokrát bylo na lavičce dostatek.

Vyloženě remízový charakter měl i druhý poločas. Za Luštěnice zahrozil jen pět minut po přestávce Martin Hůlka, který trestný kop Jana Gruse umístil prudkou hlavičkou nad břevno.

„Celý zápas tlačíme, ale neumíme si vytvářet šance do plných, jsme spíš tým, který čeká na brejkové příležitosti,“ konstatoval po zápase luštěnický stoper. Na druhé straně byl vrcholem Ryšánkův průnik a prostrčení na Pokorného, který střílel do boční sítě. „V prvním poločase jsme hráli na Jardu Kopu, který dokáže míče podržet a sklepnout, po přestávce to chtěl asi trenér oživit rychlostně, těžko říct,“ přemítal Martin Hůlka.

„Zápas byl oboustranně bez šancí a nezaujatý divák musel vidět, že to bylo dost trapné ze strany rozhodčích, kteří stranili domácím,“ prohlásil hrající kouč Lysé Matěj Brabec. Hosté se s hlavním rozhodčím Neradem několikrát dostali do slovních půtek a vedoucí mužstva Václav Šlingr byl v závěru vykázán z lavičky.

Závěr měl pro Slovan mnohem příjemnější příchuť. Vránkův přetažený centr hlavičkoval zblízka do prázdné brány nepokrytý Matěj Forejt. Exbakovský Zdeněk Janura tak při debutu v luštěnickém dresu obě přímé střely lovil ze sítě, aniž by na některé nesl vinu.

„Minutu před koncem jsem se za stavu jedna jedna modlil, aby rozhodčí něco nevymyslel a domácí ještě nevyhráli,“ oddechl si Matěj Brabec. „Průběhu zápasu by odpovídala remíza, nám se povedl jeden brejk, ale na rovinu přiznávám, že vítězství bylo šťastné.“

Sokol Luštěnice na rozdíl od soupeře začíná v A třídě nepřetržitě již druhou dekádu, přestože patří k nejskromnějším klubům. „Je těžké sem někoho dostat. Ve vedlejších Rejšicích do toho šlapou neskutečnými penězi, tomu se nevyrovnáme. My jdeme přes srdce a dobrou stmelenou partu, v pondělí a úterý jsme si třeba sami natírali kabiny a i díky tomu se tady jedenáct let držíme,“ prohlásil Martin Hůlka.

„Urvali jme šťastnou výhru, což jsme potřebovali po trápení v krajském přeboru. Zápas byl vyrovnaný s málo šancemi na obou stranách. . V závěru se nám podařil brejk, po kterém jsme zasadili soukeři knockout," dodal lyský kouč Brabec.

Luštěnice – Lysá nad Labem 1:2 (1:1)

Branky: 18. Kopa – 24. T. Kříž, 90. Forejt. Rozhodčí: Nerad. ŽK: 0:3. Diváků: 78. Střely na bránu: 4:2. Rohy: 1:3.

Luštěnice: Janura – Jos. Grus (42. Hrdlička), Hůlka, Pavlíček, Horák (40. Lasák) – Lada (88. Prisčák), Mísař, Jan Grus, Semerák – Fišer (73. Kočí), Kopa (46. Hrynčuk).

Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, Švorba, Schneiberg – Choura, Pokorný (60. L. Novák), Veselý, Vránek – Ryšánek (66. Brabec, 75. Forejt), T. Kříž (72. D. Novák).