Lysá – Dobrovice 0:4

„Ke konci jsme dostali dva góly a výsledek je takový, jaký je,“ smutnil hrající trenér lyského mužstva Václav Sosnovský.

Jeho tým inkasoval dvakrát v každém poločase, sám se střelecky neprosadil ani jednou. „Soupeř byl více na míči, ale v prvním poločase se do nás moc nedostával. Pak dali ale první gól a před pauzou druhý,“ vyprávěl Sosnovský. „Škoda toho druhého gólu, ten byl asi rozhodující,“ utrousil kouč Lysé.

„Druhá půle byla vyrovnanější, zahustili jsme to a čekali na brejk. Deset minut jsme je přitlačili, ale nic. Pak dostal červenou kartu Poborský a bylo po zápase. Kluci zápas odmakali, odehráli to, co je v našich silách,“ přiznal Sosnovský.

Branky: 26. a 43. Miškovský, 80. a 84. Tomíček. Rozhodčí: Pudil. ŽK: 1:0. ČK: 76. O. Poborský (Lysá). Diváci: 50. Poločas: 0:2.

Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Vránek (60. Horák), J. Kříž (81. Sosnovský), L. Novák, Schneiberg – Veselý, Matěj Brabec, Urban (63. Hanke), O. Poborský, Matouš Brabec (73. D. Novák) – T. Kříž (70. Ježek).

(kub)