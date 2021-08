Lysá – Český Brod B 2:2

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli hosté jasně lepší a mohli rozhodnout o svém vítězství. Nám se ale podařilo vstřelit kontaktní branku a tím jsme se vrátili zpět do zápasu. Po změně stran jsme byli zase jasně lepší my a měli jsme několik šancí. Ale proměnili jsme jedinou, když z penalty vyrovnal Kříž. Celkově výsledek asi odpovídá průběhu zápasu,“ vyprávěl po utkání trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Potěšil mě výkon ve druhém poločase. Dokázali jsme se o výsledek porvat a šli jsme si alespoň pro bod. Alespoň jsme nevyšli naprázdno,“ řekl k utkání Brabec.

„Po zápase jsem byl tak naštvaný a měl vztek, že jsem ani nešel do kabiny,“ čertil se hostující hrající trenér Jindřich Stejskal. „První poločas jsme měli vyhrát 8:0. Může se stát, že nějaké šance neproměníme, ale ne takovým způsobem. Vůbec nechápu, jak jsme po změně stran vypadli z rytmu. Nedokážu popsat na jakém základě se nám hra rozpadla. Je to prostě neodpustitelné. Vina leží na celém týmu, včetně mě. Výsledek je pro nás katastrofa,“ dodal nazlobený Stejskal.

Branky: 35. Hanke, 74. T. Kříž (z PK) – 3. a 28. Herzán (2. z PK). Poločas: 1:2.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž (86. T. Veselý), Müller, Zoubek, Pokorný, O. Veselý, Štěrba (64. D. Novák), O. Poborský, Hanke, T. Kříž, Ježek.