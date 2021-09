„V tomto složení a celkově v našem rozpoložení nejsme konkurence schopní. Pro Kosoř jsme byli pouhým sparingpartnerem. Byl by velký zázrak, kdybychom urvali nějaký bod. Strašně nám chybí hráči a tím pádem i kvalita,“ truchlil po utkání hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „V úterý hrajeme další zápas a snad už budeme v silnějším složení a urveme nějaké body, které už nutně potřebujeme. Na druhou stranu když se daří, tak tam padá skoro všechno, což potvrdil soupeř, který se trefil dvakrát neuvěřitelně. A nám tam nespadne nic,“ dodal Brabec.

Už mají velký problém. Fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem, kteří se krčí na samém chvostu tabulky krajského přeboru, prohráli další utkání. Tentokrát na trávníku Kosoře, navíc to bylo ostudným výsedkem. Od domácího celku schytali sedm branek. Sami se netrefili ani jednou.

