Milovice – Lužec 4:1

„S mladým a talentovaným týmem Lužce jsme měli zejména v prvním poločase velké problémy. Dostali jsme se sice do vedení po hlavičce Tangla, ale soupeř vyrovnal v poslední minutě poločasu z penalty. Hráči Lužce byli hodně aktivní na míči a od další změny skóre nás zachránily jen jejich nepřesná zakončení. V kabině jsme si museli vyříkat, jak chceme hrát. A ve druhém poločase jsme byli jak vyměnění,“ potěšilo milovického trenéra Pavla Pavlíčka. „Hned ve 46. minutě za to vzal Lukáš Müller a sólem z půlky hřiště přes pět hráčů soupeře famózně zavěsil. Tím nás ohromně nakopnul k výkonu, který sám ozdobil hattrickem. Celý tým ale dokázal, že na podobný výkon, jakým jsme se prezentovali ve druhém poločase, prostě máme, jen to hráči v sobě musí nalézt a chtít,“ řekl k utkání kouč Milovic. „Černou kaňkou tak jen zůstalo vážnější zranění našeho stopera Vlačihy, o kterého budeme asi pár týdnů oslabeni,“ dodal.

Branky: 4. Tangl, 46., 56. a 80. L. Müller – 45. Kučera (z PK). Rozhodčí: Horák. ŽK: 7:4. Diváci: 120. Poločas: 1:1.

AFK Milovice: Fišer – Jakub Krátký, J. Novotný, Vlačiha (61. Byrtus), O. Novotný – Baran (83. Drahorád), Jan Krátký, Beneš, Zoubek (73. Solar) – Tangl, L. Müller.

(kub)