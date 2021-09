Městec Králové – Liblice 3:0

„V zápase jsme měli pasáže, kdy se náš fotbal musel divákům líbit a ve kterých padaly branky a byly k vidění i další vypracované příležitosti. Střídaly je však i minuty, kdy hra nevypadala podle našich představ a to zejména ve druhém poločase. Hned v prvních minutách soupeře zachránilo břevno, následně brankář. Poté naše hra upadala, až do okamžiku, kdy jsme začali lépe kombinovat a po dvou trefách Kubelky se ujali vedení. Ve druhém poločase bylo naším cílem co nejdříve rozhodnout zápas. To se nám nedařilo a rozhodnutí přišlo až ke konci zápasu třetím gólem Kubelky. Potřebovali jsme nutně vyhrát a to se podařilo,“ radoval se z výhry jeden z trenérů domácího celku Michal Poděbradský.

Branky: 27., 34. a 78. Kubelka. Poločas: 2:0.