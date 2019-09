Kněžice – Ostrá B 2:4

Do prvního poločasu vstoupily Kněžice dobře. „Začátek se nám povedl. Šli jsme rychle do vedení krásnou střelou Sedláčka. Bohužel se soupeři podařilo ještě do poločasu výsledek otočit. Druhý poločas byl pak nahoru – dolů. Šance byly na obou stranách, ale více se prosadil soupeř,“ uvedl k utkání domácí hráč Tomáš Živnůstka.

„Domácí se brzy dostali do vedení. Nám trvalo skoro celý poločas, než jsme dokázali gólově odpovědět. Ve druhém poločase jsme už byli lepší a výsledek jsme si pohlídali,“ komentoval vedoucí rezervy Ostré Pavel Jásek.

Branky: 7. J. Sedláček, 49. Novák – 37. Knobloch, 38., 48. a 63. L. Dozorec. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 110. Poločas: 1:2.

TJ Sokol Kněžice: Pohořal – Pařízek (55. Tichý), Novák, Hradečný, Šorm, Kalužík, R. Sedláček (86. Dufek), J. Sedláček, Šefara (64. Jelínek), Kohout (78. Brzák), Zima.

Ostrá B: Volejník – Kouba, Štejnar, Ghanem, Sedlák, Bodlák (77. Wolf), Mansfeld (70. Trnečka), Knobloch (84. Hradecký), Manhart, L. Dozorec, Kukla (85. Strnad).

Markéta Stiborová