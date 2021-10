Slovan Poděbrady – Průhonice 2:3

Domácím se povedl začátek na výbornou. Pomohl jim k tomu sice, když si Frohna vstřelil vlastní branku, ale to nic neměnilo na fantu, že šel Slovan do vedení. To navýšil po brejku Jiráň. Průhonice se ale nevzdaly a ještě do poločasu snížily. A k obratu jim pomohla také vlastní branku, tu si dal pro změnu poděbradský Štěpánek. Vítězství vystřelil hostům svou druhou trefou v zápase Bureš.

„Vstoupili jsme do zápasu aktivně, soupeře jsme do šancí nepouštěli. První branku si dali hosté vlastní po rohovém kopu. Během pár minut se nám povedl brejk a Jiráň přidali druhý gól. Od té doby jsme chtěli hrát v bloku a spoléhat na brejky. Jenže soupeř přidal na aktivitě a do poločasu dal gól. Ve druhém poločase jsme chtěli hrát zezadu na brejky. Jenže vlastní gól jsme si dali po skrumáži i my. Pak nám utekl Bureš a dal třetí gól hostí, když míč poslal na zadní tyč. My jsme měli také ještě nějaké šance, ale už jsme nic nedali. Myslím, že bylo utkání vyrovnané a slušela by mu remíza, ale my jsme byli méně šťastnější,“ vyprávěl po utkání předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský.

Branky: 7. vlastní Frohna, 23. Jiráň – 32. a 68. Bureš, 54. vlastní Štěpánek. Poločas: 2:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Havrda, Bernard, Ber, Borovička, Hran Ca, Sekera (72. Šulc), Jiráň (72. Stánok), Švára, Štěpánek, Mišák.