Městec Králové – Semice 2:1

V utkání proti Semicím podal Městec naprosto týmový a bojovný výkon. „S velkou pokorou jsme nastupovali k utkání se Semicemi, které zatím procházely soutěží jako nůž máslem. Nesmírná bojovnost celého týmu však přinesla ovoce a tři body jsou doma. Hosté byli více na míči a jejich standardky byly výborně zahrávány na vysoké hlavičkáře,“ popisoval utkání manažer Městce Králové Roman Šádek.

„V prvním poločase nám pomohla penalta, a to s hosty trochu zacloumalo. Jinak byli po většinu prvního poločasu silnější na balonu a měli i více ze hry. Nakonec chvilku před poločasem nám utekl po lajně hráč. Přihrával pod sebe do druhé vlny Jarešovi a ten se bohužel nemýlil,“ komentoval gólman domácích Jan Sobota. „Druhý poločas zahrávaly Semice nespočet rohových kopů a standardních situací. Dvakrát se otřel balon i o tyč, ale nakonec jsme byli my ti šťastnější. Odskočili jsme na 2:1 v tu nejlepší možnou dobu, kdy hosté stupňovali svůj tlak. Nakonec závěr byl trochu emotivní. Na trávníku se jiskřilo. Ale tři body jsme si pohlídali, a to je nejdůležitější,“ dodal brankář z Městce.

„Nepředvedli jsme výkon, kterého jsme schopni. Rozhodně se to nepodobalo výkonům u předešlých zápasů. Hráli jsme hodně špatně, až na některé momenty. Asi pět nebo deset minut jsme měli úsek v první půli, kdy to vypadalo, jako naše hra. Bylo vidět, že domácí chtěli více hrát, než my. V dalším zápase musíme navázat na ta předešlá utkání, protože schopnosti na to máme,“ shrnul vedoucí Semic Miroslav Čepelka.

Branky: 13. Němec (z PK), 68. Velenský – 36. Jareš. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Procházka. Diváci: 45. Poločas: 1:1.

Městec Králové: Sobota – Hradečný (62. Kafka), Tyl, Šorm, Poděbradský, Němec (75. Binder), Tošovský, Velenský, Hartig, Synek, Janouch (79. Novák).

Semice: Terč – Bříza, Novák, Koštíř, Kamlach, Cáska, Pavelka, Šimek (63. Hylmar), Vavřík, Kudrna, Jareš.

Markéta Stiborová