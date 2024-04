Předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Neumann vyvolal před dvěma vybranými víkendovými zápasy společnou schůzku se zástupci týmů, rozhodčími i delegátem. Jeho cílem bylo apelovat na kultivování fotbalového prostředí a jeho návrat ke gentlemanským kořenům.

Předzápasová schůzka předsedy SKFS Tomáše Neumanna (vlevo) s aktéry utkání | Foto: SKFS

Výkonný výbor SKFS se i nadále snaží kultivovat prostředí na středočeských stadionech. Dalším krokem byla sobotní návštěva předsedy SKFS Tomáše Neumanna ve Staré Boleslavi a nedělní v Poříčanech. Domácí Poříčany se v HDT.cz krajském přeboru střetli s Velimí, Stará Boleslav přivítala v utkání NEXT REALITY I. A třídě Polaban Nymburk.

„Před zápasem jsme se společně setkali s rozhodčími, delegátem, vedoucími mužstev a pozvali jsme i kapitány obou týmů. Šlo o předzápasovou poradu, kde jsem zdůraznil, že mi jde o to, abychom společně kultivovali prostředí. Na hřišti by měl být vzájemný respekt k hráčům i rozhodčím. Upozornil jsem týmy, že naši rozhodčí pískají středočeské soutěže a ne Ligu mistrů. Dělají chyby stejně jako hráči, kteří kdyby nekazili, tak by také hráli jiné soutěže. Chtěl jsem, aby si to hráči uvědomili a na hřišti působili jako gentlemani,“ okomentoval svůj záměr Tomáš Neumann.

„Víme, že prostředí na fotbalových trávnících je odrazem naší společnosti. Často si lidé fotbal pletou s bojovou klecí. My chceme ale hrát klasický fotbal, který skončí po devadesáti minutách podáním rukou. Chceme se pak těšit na další utkání, a ne celý týden řešit nějaké nesmyslné kauzy,“ zdůraznil Neumann.

Oba navštívené zápasy se Neumannovi líbily. „Musím říct, že sobotní souboj se odehrál naprosto v klidu. V neděli, ačkoliv se hrálo derby dvou rivalů, tak bylo tvrdé, ale férové.“

Neumann nyní bude jednat s Komisí rozhodčích SKFS, zda by se podobná předzápasová setkání nemohla konat pravidelně před každým zápasem.