Komárov – Bohemia Pdy 3:0

„Opětovně jsme nezachytili začátek utkání. To už se nám stalo poněkolikáté,“ zlobil se stoper poděbradského mužstva Tomáš Kubánek. „Klíčové bylo to, že v osmnácté minutě jsme prohrávali o dvě branky. Pak už je to strašně těžké. Šancí jsme tentokrát neměli tolik, ale za stavu dva nula jsme trefili dvakrát břevno. Míč vždy skončil těsně před brankovou čárou. Už máme také smůlu. Rozhodl gól ze čtvrté minuty, domácí se tím dostali na koně a přidali další dva góly. Neproměňování šancí nás neuvěřitelně sráží a ve druhém poločase to už byla z naší strany křeč. Dostáváme laciné góly a na gól se obrovsky nadřeme,“ popsal utkání Tomáš Kubánek.

Branky: 18. Vokáč, 5. a 80. Mojdl. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher (83. Suchánek), Knobloch, Kubánek, Martínek, Hněvsa, Petrka, Vobořil, Havránek (69. Orestis), Soukup (73. Bělohoubek), Bora.