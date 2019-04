Rejšice – Semice 2:1

Další zápas v řadě se Semicím nepovedl. Opět. „Zase jsme to nezvládli. A to první šanci v osmé minutě jsme měli my. Platí ale nedáš – dostaneš. Na to jsme od soupeře dostali v patnácté minutě gól z rohu,“ komentoval veledůležité utkání semický vedoucí mužstva Miroslav Čepelka.

Ve 32. minutě pak Semice inkasovaly druhou branku. „Druhý poločas jsme přidali a zvedli jsme se, protože první půle byla z naší strany hrozná. Dokázali jsme ke konci utkání dát na 2:1 a ve druhé půli jsme měli dobré čtyři šance,“ uvedl Čepelka. Tyto šance už Semice nevyužily. „Minimálně na bod jsme to dotáhnout ale měli,“ je si jistý Čepelka.

Branky: 15. a 32. Krýda – 82. Š. Jareš. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Prosr. Diváci: 65. Poločas: 2:0.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Bříza, Novák, Koštíř, Jelínek, Cáska, Švarc, Holan (56. Rychtařík), Šimek, Vavřík, Štěpán Jareš.

(sti)