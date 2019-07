Krajský přebor a I. A třídy začnou už o víkendu 10. a 11. srpna, B třídy až o čtrnáct dnů později.

Krajský aktiv vedli zkušení moderátoři Jakub Kohák a Pavel Čapek, k týmům pak dvakrát promluvil také předseda SKFS Miroslav Liba. Poděkoval jim za uplynulou sezonu, popřál úspěchy do té nové a slíbil opět velmi zajímavé finanční odměny nejlepším klubům i jednotlivcům.

Seznámil je také s jedinou závažnější změnou, která souvidí se změnami pravidel FAČR. Kartami už nebudou trestáni jen hřešící hráči, ale také funkcionáři. Na ty pak bude přísnější metr, pykat budou budou už po dvou žlutých. "Protože by měli jít příkladem," míní Miroslav Liba.

Dodal, že emoce k fotbalu patří a že je vidí rád. "Přesto věřím, že i když nikdy nebudou po výsledku spokojeni všichni, tak budou převažovat emoce pozitivní."

Ondrášovka krajský přebor

1 FK Bohemia Poděbrady SO úř

2 FK Kosoř SO úř

3 TJ Hřebeč SO 10:15

4 TJ Sokol Nespeky SO úř

5 TJ Klíčany SO 10:15

6 AFK Tuchlovice SO úř

7 FK Dobrovice SO úř

8 SK Lhota NE úř

9. Sportovní klub Kosmonosy SO úř

10 TK Slovan Lysá nad Labem NE úř.

11 Sokol Nové Strašecí SO úř

12 SK Poříčí nad Sázavou SO úř

13 FK Komárov SO 10:30

14 FC Sellier & Bellot Vlašim B SO úř

15 FC Velim NE úř

16 SK Hvozdnice SO úř

Sport Invest I. A třída skupina A

1 TJ Jíloviště SO úř

2 SPARTAK Příbram SO 10:30

3 SK Votice SO úř

4 TJ Sokol Klecany SO úř

5 SOKOL Sedlec-Prčice NE úř

6 TJ Dynamo Nelahozeves SO úř

7 SK Doksy SO úř

8 SK Baník Libušín SO úř

9 SK Rakovník B NE 10:15

10 SK Tochovice SO úř

11 FK Olympie Zdice NE úř.

12 SK Chlumec SO úř

13 FK Mníšek pod Brdy NE úř

14 TJ Kovohutě Podlesí NE 10:30

15 FC Čechie Velká Dobrá SO úř

16 TJ Viktoria Vestec SO 10:30

Sport Invest I. A třída skupina B

1 SK Slavia Jesenice SO úř

2 Sokol Luštěnice SO 10:30

3 Spartak Průhonice SO úř

4 Dolnobousovský SK SO úř

5 TJ Záryby SO úř

6 SK UNION Čelákovice SO 10:15

7 SK Český Brod "B" NE úř

8 FK Čáslav "B" NE úř

9 Fotbal Hlízov SO úř

10 SK Sokoleč NE úř

11 TJ Jawa Divišov SO úř

12 FK Pšovka Mělník SO úř

13 Mnichovohradišťský SK NE úř

14 TJ Sokol Pěčice SO úř

15 SK Rejšice SO úř

16 FC Mělník SO 10:15

PRODIET I. B třída skupina A

1 FC 05 Zavidov NE úř

2 Velké Přítočno SO úř

3 Sokol Braškov NE úř

4 Sokol Jedomělice NE úř

5 Baník Lubná NE úř

6 SK Vinařice SO úř.

7 FK Rudná SO úř

8 SK Družec SO úř

9 SK Slaný B NE úř

10 TJ Unhošť NE úř

11 TJ Sokol Klobuky SO úř

12 Hostouň B NE úř

13 Tatran Rakovník B SO 10:15

14 SK Lány SO úř

PRODIET I. B třída skupina B

1 AFK Libčice SO úř

2 FK Vysoká SO úř

3 FK Kralupy 1901 SO 10:15

4 AFK Milovice SO úř

5 TJ Sokol Škvorec NE úř

6 Kosmonosy B NE úř

7 Slavoj Stará Boleslav SO 10:15

8 TJ Sokol Holubice NE úř

9 SK Bakov n/J SO úř

10 Hovorčovice NE úř

11 AFK Eletis Lužec SO úř

12 TJ Sokol Chotětov SO úř

13 Úvaly NE úř

14 TJ Byšice SO úř

PRODIET I.B třída skupina C

1 AFK Sadská NE úř

2 AFK Pečky NE úř

3 TJ Tři Dvory SO úř

4 Sokol Býchory NE úř

5 SS Ostrá B NE 10:15

6 Družba Suchdol NE úř

7 TJ Pátek SO úř

8 AFK Semice NE úř

9 Slavoj Vrdy SO úř

10 SK Městec Králové NE úř

11 Slovan Poděbrady SO 10:15

12 FC Bílé Podolí SO úř

13 Liblice SO úř

14 TJ Sokol Kněžice NE úř

PRODIET I. B třída skupina D

1 FC Jevany SO úř

2 SK Vyžlovka SO 10:15

3 TJ Kunice SO 10:15

4 FK Říčany SO úř

5 TJ Sokol Teplýšovice SO úř

6 FK KAVALIER Sázava SO úř

7 TJ Sokol Kondrac SO úř

8 SK Olbramovice NE úř

9 Sokol Miřetice NE úř

10 TJ Mnichovice SO úř

11 TJ Sokol Senohraby NE úř

12 FC Jílové SO úř

13 Sokol Zvole SO úř

14 Zruč nad Sázavou SO úř

PRODIET I. B třída skupina E

1 SK Černolice SO úř

2 TJ Tatran Sedlčany B NE úř

3 MFK Dobříš B NE úř

4 SK Tlustice SO 10:15

5 FK Lety SO úř

6 AFK Loděnice SO úř

7 TJ Sokol Jinočany SO úř

8 Union Cerhovice NE úř

9 TJ Ligmet Milín SO úř

10 SK Petrovice NE úř

11 FK Králův Dvůr B SO úř

12 Sokol Nová Ves p/Pleší NE 10:15

13 TJ Daleké Dušníky NE úř

14 Spartak Rožmitál p/Tř SO 10:30

Krajský přebor staršího a mladšího dorostu skupina A (bude se hrát tříkolově)

1 Povltavská FA SO 9:30, 11:45

2 TJ Baník Švermov NE 10:15, 12:30

3 SK Slaný NE 10:15, 12:30

4 FK Lety NE 10:15, 12:30

5 Český Lev-Union Beroun NE 10:15, 12:30

6 SK Slavia Jesenice SO 10:15, 12:30

7 MFK Dobříš SO 10:15, 12:30

8 Tatran Rakovník NE 10:15, 12:30

9 FK Králův Dvůr NE 9:30, 11:45

10 Sokol Hostouň SO 10:15, 12:30

Krajský přebor staršího a mladšího dorostu skupina B (bude se hrát tříkolově)

1 SK Kosmonosy SO 10:15, 12:30

2 Sparta Kutná Hora SO 10:15, 12:30

3 SK Polaban Nymburk SO 10:15, 12:30

4 FK Pšovka Mělník NE 10:15, 12:30

5 FC Mělník NE 10:15, 12:30

6 Bohemia Poděbrady SO 10:15, 12:30

7 Sokol Klecany NE 9:30, 11:45

8 TJ Kunice NE 10:15, 12:30

9 FC Velim NE 9:30, 11:45

10 SK Union Čelákovice SO 10:15, 12:30

I. A třída dorostu skupina A

1 FK Kralupy 1901 NE 10:15

2 volný los

3 SK Pavlíkov SO 13:30

4 TJ Slovan Velvary SO 10:15

5 SK Kročehlavy NE 10:15

6 AFK Loděnice SO předzápas

7 SK Lhota, z.s. SO 10:15

8 Spartak Žebrák, z.s. NE předzápas

9 SK Kladno, z.s. B SO 10:15

10 Sokol Červený Újezd NE 10:15

11 Fotbalový klub Olympie Zdice, z.s. NE 10:15

12 AFK Tuchlovice NE 10:15

13 FK Rudná z.s. SO 17:00

14 AFK Libčice NE 10:15

I. A třída dorostu skupina B

1 FK Brandýs nad Labem NE 10:15

2 TJ Sokol Libiš NE 10:15

3 Dolnobousovský SK SO 10:15

4 Mnichovohradišťský SK NE 10:15

5 SK Bělá pod Bezdězem NE 10:00

6 SK Akuma Mladá Boleslav NE 10:15

7 FC Sporting Mladá Boleslav, z.s. NE 10:45

8 SK Bakov n/J NE 11:00

9 SK Benátky nad Jizerou SO 10:15

10 TJ Klíčany NE 10:15

11 SK Zeleneč NE 10:15

12 FK Dobrovice NE 10:30

I. A třída dorostu skupina C

1 FK Viktorie Velký Osek NE 10:15

2 TJ Sokol Jestřabí Lhota NE 10:00

3 TJ Slavoj Vrdy NE 10:15

4 SK Úvaly SO 10:15

5 TJ Sokol Družba Suchdol NE 10:15

6 FK Uhlířské Janovice SO 10:15

7 TJ Mnichovice NE 10:15

8 AFK Pečky NE 10:15

9 FC Tuchoraz z.s. SO 10:15

10 Štítarský SK SO 10:15

11 FK Čáslav "B" SO 14:30

12 SK Český Brod SO 10:15

I. A třída dorostu skupina D

1 SK Olympie Dolní Břežany NE 10:15

2 SK Votice SO 10:15

3 Spolek FC Jílové NE 10:15

4 FK Týnec nad Sázavou NE 10:00

5 FK Mníšek pod Brdy NE 10:00

6 TJ Ligmet Milín SO 10:15

7 SK Litavan Bohutín NE 10:15

8 volný los

9 FC Sellier & Bellot Vlašim B NE 10:15

10 SK Horymír Neumětely SO 10:15

11 TJ Sokol Sedlec-Prčice NE 10:00

12 TJ Sokol Teplýšovice SO 11:00

13 TJ Slovan Hradišťko, z.s. NE 10:15

14 volný los

Krajský přebor starších a mladších žáků skupina A

1 SK Rakovník SO 10:00/11:40

2 TJ Baník Švermov SO 10:15/11:55

3 TJ Unhošť NE 10:15/11:55

4 Povltavská FA NE 10:00/11:40

5 SK Spartak Příbram NE 10:15/11:55

6 TJ Tatran Rakovník NE 09:30/11:10

7 Sokol Hostouň SO 10:15/11:55

8 TJ Viktoria Vestec SO 10:15/11:55

9 FK Hořovicko NE 10:15/11:55

10 SK Slaný NE 10:15/11:55

11 TJ Tatran Sedlčany NE 10:15/11:55

12 MFK Dobříš NE 10:15/11:55

13 Český lev-Union Beroun NE 10:15/11:55

14 SK Roztoky SO 10:15/11:55

15 SK Rapid Psáry SO 10:15/11:55

16 SK Lhota SO 09:30/11:10

Krajský přebor starších a mladších žáků skupina B

1 SK Kosmonosy NE 09:30/11:10

2 Sparta Kutná Hora NE 10:15/11:55

3 AFK Pečky SO 10:15/11:55

4 SK Benátky nad Jizerou SO 08:30/10:10

5 SK Zeleneč SO 09:30/11:10

6 Sportovní sdružení Ostrá SO10:15/11:55

7 FK Brandýs - Boleslav NE 10:15/11:55

8 FC Mělník SO 10:15/11:55

9 FK Bohemia Poděbrady NE 09:30/11:10

10 SK Slavia Jesenice NE10:15/11:55

11 SK Polaban Nymburk SO10:15/11:55

12 FK Pšovka Mělník SO 09:30/11:10

13 TJ Kunice SO 10:15/11:55

14 SK Union Čelákovice NE 09:30/11:10

15 SK Český Brod NE 09:30/11:10

16 volný los

I. A třída žáků skupina A

1 TJ Sokol Libiš NE 10:15

2 Union Cerhovice SO10:15

3 Spartak Žebrák SO-předzápas

4 FK Králův Dvůr NE10:15

5 FK Lety SO10:15

6 AFK Loděnice NE- předzápas

7 FK Čechie Kralupy n/V SO10:15

8 Slavia Louňovice SO 10:15

9 FK Rudná NE 10:00

10 TJ Klíčany SO10:15

11 SK Kročehlavy SO10:15

12 Slovan Velvary NE 11:00

I. A třída žáků skupina B

1 TJ Slavoj Vrdy SO 10:15

2 SK Vyžlovka Předzápas (3h před)

3 FK Viktorie Velký Osek SO 13:30

4 AFK Milovice SO 10:15

5 volný los

6 FC Velim SO 09:30

7 Sokol Družba Suchdol SO 10:15

8 SKP Mladá Boleslav SO 10:30

9 SK Polaban Nymburk B NE 14:00

10 Sokol Jestřabí Lhota SO 10:00

11 Mnichovohradišťský SK SO 10:00

12 Viktoria Radim NE 10:15

13 FK Dobrovice SO 10:15

14 TJ Křinec NE - předzápas