Trenér poděbradského mužstva po utkání hovořil o ztrátě dvou bodů. Potěšilo ho ale to, že na pravém kraji obrany obstál mladíček Lovětínský a také návrat útočníka Jiráně po zranění. Slovan se dostal do vedení díky trefě Borovičky, o výhru přišel třináct minut před koncem.

„Konečný výsledek pro nás znamená ztrátu dvou bodů,“ ulevil si Libor Pala, kouč poděbradského Slovanu. „Měli jsme v zápase více gólovek i rohových kopů, jenže jsme zápas nedokázali dovést do vítězného konce, když jsme po rohu dostali gól. Soupeř byl nepříjemný, ale nejslabším článkem zápasu byl rozhodčí,“ uvedl kouč Pala. „Prohráli jsme si to sami. Měli jsme asi patnáct rohů, z toho je jasné, že jsme měli převahu. Ale nepřetavili jsme to v gól,“ přidal.

Po dvaceti minutách se zranil obránce Ber, kterého nahradil mladíček Marek Lovětínský. A obstál velice dobře. „To je pro mě hodně pozitivní,“ těšilo Palu. „A také je pozitivní návrat Lukáše Jiráně po delší době zaviněné zraněním. Měl jednu šanci, odehrál třicet minut a to mě potěšilo,“ dodal trenér Slovanu Poděbrady.

Branky: 77. Prisčák - 33. Borovička. Poločas: 0:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Říha, Borovička, Štěpánek, Ber (20. Marek Lovětínský), Bernard, Hran Ca, Riesz, Havrda, Pacovský (59. Jiráň), Magera.