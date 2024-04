/FOTO/ Seběhlo se to celkem rychle. Uběhlo jen osmnáct minut a hattrick všechlapského…

„Jsme rádi, že jsme konečně po dlouhé době zvítězili výrazným rozdílem a naše solidní hra v poli byla vyjádřena i góly,“ těšilo Tomáše Kubánka, hrajícího trenéra Bohemie Poděbrady. „Rozhodl první poločas, druhá půle už se spíše dohrávala, o čemž svědčí počet branek, kolik na obou stranách padlo,“ přidal.

„Od šedesáté minuty jsme dohrávali se sestavou s ročníky narození 1996 (Pinkas), 1999 (Uher) a poté už byli hráči 2000 a mladší. Tohle je pro nás velký příslib do budoucna. Premiéru za áčko si odbyl Kuba Barták a zaslouženě po zápase sklidil aplaus kabiny,“ podotkl Kubánek.

Toho sice potěšil výkon i výsledek jeho mužstva, starosti mu ale dělá před poděbradským derby se Slovanem aktuální stav hrací plochy. „Příští týden jedeme na těžké utkání do Vrd a poté už vyhlížíme domácí utkání se Slovanem. Chtěli bychom, aby na toto utkání bylo naše hřiště v perfektním stavu. Bohužel to ovšem nezáleží jen na nás. Momentálně je naše hřiště ve stavu, na jaký nejsme v toto ročním období zvyklí a přístup nového správce hřiště nevěstí dobré vyhlídky. Bojíme se, že to skončí ostudou pro cele město Poděbrady, které vynaložilo nemalé prostředky na rekonstrukci našeho areálu. Což není zásluhou vedení klubu, které dělá pro Bohemii maximum,“ dodal Tomáš Kubánek.

Branky: 23. Králík, 26. a 51. Nykodým, 37. a 45+2. Herzán, 71., 90+3. a 90+4. Křivský – 57. Krulich, 66. a 78. Pelnář. Poločas: 4:0.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Zumas, Svoboda, Hněvsa (63. Pinkas), Křivský, Králík (46. Soukup), Havránek, Kubánek (63. Vokatý), Kalina (63. Barták), Herzán (46. Uher), Nykodým.