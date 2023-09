V poločase vedli o dvě branky, ale také už hráli bez vyloučeného Saulicha. Fotbalisté Slovanu Poděbrady začali na půdě nováčka z Psár velice dobře, ale po změně stran v oslabení dvakrát inkasovali a museli se smířit s bodem. Ten nakonec trenér Sekera bral.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Lysá nad Labem | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Psáry – Slovan Poděbrady 2:2

„Zápas se mi nehodnotí moc dobře, ale musím přiznat, že někteří hráči našeho týmu mě stále udivují vůči své zodpovědnosti ke kabině. Z různých důvodů jsem nemohl počítat se čtyřmi hráči, ale přijeli jsme na půdu jednoho z favoritů se zdravým sebevědomím a při vědomí minimálních rozměrů hřiště i zvolenou taktikou,“ řekl na úvod hodnocení trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Do utkání jsme vstoupili velice dobře a stupňovali své šance většinou po standardních situacích, kdy jednu z nich využil Štěpánek po skvěle zahraném rohu Říhy, který po dlouhé době rozehrával tak, jak jsme si řekli. Nutno podotknout, že domácí mají velkou kvalitu směrem dopředu, ale my jsme vsadili na poctivou obranu a rychlé kontry. Bohužel po naší standardce po rychlé rozehře jsme šli do deseti a nutno říci, že podle výkladu zcela oprávněně,“ přiznal Sekera. „Očekával jsme velký tlak a musel přeskupit trochu sestavu, ale do poločasu to bylo dva nula po brejku Říhy, který přesně odcentroval na Kořínka, jenž mezi dvěma hráči nedal šanci gólmanovi. O poločase jsem klukům říkal, že to bude o morálu v tom počasí a že domácí ještě zvýší aktivitu. A že naše šance přijdou a bylo to tak. Za druhý poločas měl Slovan pět gólových šancí a dvě nebezpečné střely, ale bohužel bez gólového efektu. Vše po rychlých brejcích a velké obětavosti a nasazení našich hráčů. Sportovně ale musím přiznat, že v některých pasážích nás domácí mačkali jako citron a po pokutovém kopu se jim nejprve podařilo snížit a potom po sérii rohů to tam dotlačili podruhé,“ okomentoval důležité momenty kouč hostí. „Fantasticky výkon podal náš brankář - útočník František Kafka, který toho hodně pochytal. Nakonec po průběhu bod beru a chci kluky pochválit za velký morál a nasazení, které nám nechybělo. Před kluky smekám,“ dodal spokojený Sekera.

Branky: 62. Kalous (z PK), 84. Pek – 14. Štěpánek, 38. Kořínek. ČK: 28. Saulich (Slovan Poděbrady). Poločas: 0:2.

Slovan Poděbrady: Kafka – Borovička, Kořínek, Saulich, Zeman, Štěpánek, Koutský, Ber, Švára, Říha, Bernard.