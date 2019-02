„První poločas byl takový kostrbatější. Hráli jsme spíš do strany, než nahoru jak chceme hrát. Tím jsme umožňovali soupeři, aby se mohl rychle vracet a tím nám znemožnit kvalitní zakončení. Následně jsme po chybě soupeře skórovali. Hra byla v prvním poločase vyrovnaná. Měli jsme dost šancí, ale i soupeř nás občas zlobil,“ komentoval zápas trenér Čelákovic Radek Skuhravý.

„Ve druhém poločase jsme hráli lépe, měli jsme více šancí. Dali jsme gól na 2:0. Nastřelili jsme asi tři tyče z šancí, které měly skončit gólem. To by nám mohlo v příštích zápasech chybět. Naše hra je stále nejistá, ale každým poločasem se zlepšujeme a snad to tak půjde i dál,“ dodal Skuhravý.

Čelákovice – Sokoleč 2:0

Union Čelákovice: Petr Bařina (45. Schlosser) – Kolovecký, Bílek, P. Homola (45. Veselý), Vacek (55. L. Vlček) – Matějka, Pavel Bařina, Szabo – Pánek (55. M. Vlček), Náhlovský (45. Filip), Sabol. (sti)