Kouč Škarecký s úsměvem vypíchl z utkání silvestrovskou rozehrávku rohu

Poslední utkání sezony, a bylo to znát. Fotbalisté Polabanu Nymburk se rozloučili s letošní sezonou v krajské I.A třídě vítězstvím na hřišti vlašimské rezervy. Zápas měl všechny znaky toho, že je to závěrečný mač a o nic nejde. „Nejzářivějším momentem byla silvestrovská rozehra rohu v podání dua Hobík - Hrdlička, za kterou by se nemusela stydět ani dvojce Pat a Mat,“ zasmál se nymburský kouč Škarecký.