Kouč Polabanu Murárik: Fotbal se hraje na góly a v tom jsme byli horší

V minulém kole vyhráli a bylo to jejich první vítězství na jaře. To samé chtěli zopakovat na půdě Staré Boleslavi, ale nepovedlo se jim to. Fotbalisté Polabanu Nymburk nedali na půdě protivníka v dalším díle krajské I.A třídy žádný gól, domácím stačila na tři body trefa Bláhy po půl hodině hry. Právě Stará Boleslav se na nymburský tým bodově dotáhla.

Z fotbalového utkání I.A třídy Polaban Nymburk - Hlízov (1:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

