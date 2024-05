„V prvních patnácti minutách jsme měli velmi dobrý pohyb a kvalitní přechod do útoku. Připravili jsme si několik šancí a množství standardních situací. Poté se hra vyrovnala a Poděbrady nás dvakrát potrestaly, když předvedly rychlý náběh za obranu z hloubky hřiště. Nám se povedlo snížit až ke konci poločasu, když se po standardní situaci prosadil Semrád,“ hodnotil první poločas domácí kormidelník Roman Masopust. „Ve druhé půli jsme byli aktivnější a měli více šancí. Na 2:2 srovnával Šveřepa a v tu chvíli jsme mohli přidat i další branky. Ale Víšek v samostatném úniku přestřelil a Petr z malého vápna hlavou také. A tak z rychlého kontru po pěkné individuální akci šli do vedení hosté. Za následný tlak jsme byli odměněni deset minut před koncem, kdy se pěkné trefil opět Šveřepa. Do konce zápasu se oba týmy snažily o vítězný gól, ale obě obrany byly úspěšnější,“ dodal Masopust.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, jelikož soupeř se prezentuje velice jednoduchým a bojovným stylem. Což se potvrdilo, domácí kopali v úvodu několik rohů, ale nebezpeční z nich nebyli. Poté jsme se dostali do dvougólového vedení po gólech Kaliny, který zakončil dvě krásné fotbalové akce. Bohužel v závěru poločasu soupeř ze standardky snížil,“ řekl k prvnímu poločasu hrající trenér Bohemie Poděbrady Tomáš Kubánek. „Po změně stran domácí nejprve nepotrestali naši chybu v rozehrávce, za chvíli vyrovnali krásnou střelou Šveřepy a poté měli ještě jednu šanci, ale hlavička skončila vedle. To jsem vyjmenoval všechny šance domácích za celý zápas, které byly v rozmezí úvodních deseti minut druhé půle. Následně nám Havránek vrátil vedení po individuální akci. O tom, co se dělo dále, nemá smysl mluvit. Delegátovi utkání panu Vyhnalovi jsem po zápase pouze říkal, že až se nám bude opět Středočeský krajský fotbalový svaz omlouvat, dva body nám to nevrátí,“ zlobil se Kubánek.

„Fascinuje mě, že ačkoliv s námi i lidé z domácího tábora soucítí, je trenér domácích schopný napsat do médií, že utkání skončilo zaslouženou remízou. Ale každý se může podívat na video a udělat si obrázek sám. Víme, že brečení do novin nám nijak nepomůže, jen nechápu, že v zápase o ničem, mezi námi a Vrdy toto zažijeme,“ podotkl rozladěný kouč hostujícího celku. „Teď se již těšíme na příští týden na poděbradské derby. Tím všechny zveme na sobotu netradičně již od 11 hodin, všichni se můžou těšit mimo jiné na nově otevřenou hospodu na hřišti,“ dodal trenér Tomáš Kubánek.

Branky: 45. Semrád, 51. a 86. Šveřepa – 19. a 38. Kalina, 55. Havránek. Poločas: 1:2.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Šveřepa, Volenec, Andrle, Semrád, D. Kapounek (68. Mikyska, 90. P. Kapounek), Vávra, Šranko (83. Mužátko), Víšek (71. Šolta), L. Petr.

Bohemia Poděbrady: Fiška – Uher (61. Zumas), Svoboda, Zima (88. Vokatý), Soukup – Králík, Havránek, Nykodým, Křivský, Herzán (61. Martínek), Kalina.