Hostující mužstvo se drželo více než půl hodiny, pak se trefil domácí Kohout. Pohroma přišla pro hosty v nastavení první půle, kdy přidal druhý zásah hrající trenér domácího celku David Šťastný. Lysá se nehodlala s nepříznivým stavem smířit a po osmi minutách hry po změně stran snížil kapitán Tomáš Kříž.

Poříčanům výrazně pomohlo vyloučení hostujícího Prokoráta. Přesilovku využily

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale měli jsme na to, abychom přinejmenším neprohráli,“ uvedl po utkání hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „Bohužel dostáváme strašně laciné góly. I přes naši výraznou výškovou převahu jsme dostali dva góly ze standardních situací, nebo po naší zbytečné ztrátě. My zase neproměníme svoje šance. Domácí byli více na míči po celý zápas, přesto se dalo z utkání vytěžit více. Jenže zase odjíždíme s prázdnou. Podali jsme průměrný výkon a to na body nestačilo,“ litoval kouč Brabec.

Branky: 45+1. a 83. Šťastný (2 z PK), 32. Kohout, 76. Moravec – 53. T. Kříž. Poločas: 2:0.

Slovan Lysá: Rathouský – Hanke, J. Kříž (62. Machka), Brabec, Müller, Vránek (46. Choura), Ryšánek, Poborský (86. Pokorný), D. Novák (74. Krušinský), Veselý, T. Kříž.