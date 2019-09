Po třech výhrách a jedné remíze přišla studená sprcha, kdy Bohemia inkasovala sedm gólů. Hosté se nedokázali vůbec prosadit a už v poločase prohrávali 4:0.

„Byli jsme pouhým sparingpartnerem soupeře,“ byl mrzutý trenér Bohemie Poděbrady Ladislav Bobek. „Zaostávali jsme ve všech činnostech, a omluvou nemůže být ani to, že nám chyběli čtyři hráči. Je to ostudný výsledek a neomluvitelný pouťový výkon. Vše, co jsme nahráli a doposud předváděli, jsme tímto výkonem naprosto zdegradovali,“ řekl naštvaně trenér Bobek.

Klíčany – Bohemia Pdy 7:0

Branky: 10., 27. a 63. Minha, 24. Pozníček, 40. Slánský, 58. Kalaš, 88. T. Krimlák. ŽK: 2:1. Rozhodčí: L. Glogar. Diváci: 100. Poločas: 4:0.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Herčík, R. Hruška, Suchánek, Voříšek (63. Hněvsa) – Šusta, Kubánek, L. Hruška, Soukup (46. Pikner), Javorek – Nepovím.

Markéta Stiborová