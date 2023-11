Po čtyřech porážkách za sebou zase konečně vyhráli. Fotbalisté Slovanu Poděbrady porazili v letošní derniéře krajské I.A třídy mužstvo Dolního Bousova. Domácí kralovali především díky útočníku Kořínkovi, který sokovi nasázel čtyři branky. Hattrick stihl v první půli za dvacet minut.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Bohemia Poděbrady (0:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Slovan Poděbrady – D. Bousov 5:1

„Do utkání jsme vstoupili jako v předešlých zápasech, bez sebevědomí a bez ochoty dostupovat hráče a plnit pokyny. Bohužel. Dlouho jsem takovou deku nezažil,“ divil se trenér Slovanu Poděbrady Jan Sekera.

„Úvod utkání patřil soupeři, který velice dobře kombinoval a má ve svém středu několik dobrých fotbalistů, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Výjimečně se k nám přiklonilo i štěstí, kdy Bousov nastřelil tyč a jednou po skvělém zákroku Bíny, který nastoupil po zranění, zcela nepochopitelně před prázdnou bránou přestřelil hostující Zahustel. Na jeho obranu musím podotknout, že se hrálo na těžkém terénu, který je u nás na podzim tradicí. A pravidlo nedáš - dostaneš platilo i u nás, kdy Kořínek nepovedenou střelou propálil gólmana hostí. Moje kluky to zvedlo a hrálo se nahoru a dolů, kdy po běžném faulu na půlce kopli hoste balon do vápna, tam se po nedůrazu našich hráčů míč odrazil k volnému Tomíčkovi a ten pohodlně uklidil na 1:1. To nás celkem srazilo a hoste ukazovali svoji kvalitu. Gólman Bína nás ale podržel. Ve 38. minutě po ojedinělé šanci Kořínek nepovedenou střelou z dálky, kterou si bousovský obránce tečoval do vlastní sítě, zvýšil na 2:1. To narušilo soupeřovu rozehru a zbytek poločasu patřil nám, kdy po rychlém brejku Petra Koutského až do malého vápna předložil Kořínkovi, ten se nemýlil a bylo to 3:1 a tím i poločas skončil,“ popsal první půli Sekera. „Druhý poločas jsem nabádal kluky na dobré bránění a hru v bloku. Chtěl jsem hrozit z rychlých kontrů a to se nakonec ukázalo jako spravné, kdy soupeř musel vzadu otevřít hru a postupně dílo dokonal Kořínek a hezky se trefil levou nestárnoucí Marek Švára. Hosté měli ještě dvě nebo tři šance, ale na těžkém terénu to pro ně nebylo jednoduché,“ řekl kouč Slovanu. „Výsledek 5:1 neodpovídá průběhu hry a nutno podotknout, že soupeř z Bousova se vždy prezentuje kvalitní hrou a patří mezi nejlepší týmy v soutěži. Máme tři body na konec podzimu a to se počítá. Soutěž je vyrovnaná,“ dodal Jan Sekera.

Branky: 18., 31., 38. a 53. Kořínek, 76. Švíra - 30. Tomíček. Poločas: 3:1

Slovan Poděbrady: Bína – Štěpánek, Říha, Borovička (46. Zeman), Kořínek (79. Šulc), Bernard, Švára, Kaiser, Saulich (84. Bulíř), Koutský (82. Kostinek), Riesz (70. Ber).