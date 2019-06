Loučeň – Vrdy 3:1

První poločas nabídl slušné tempo. „Bohužel po nešťastné teči našeho stopera zapadl míč přímo pod břevno naší brány a soupeř šel do vedení. Ještě do poločasu byla nařízena penalta, kterou dokázal proměnit Vlasák. Vstřelený gól nás dokázal vrátit do zápasu,“ řekl k zápasu trenér Loučeně Otakar Ottomanský. „Do druhého poločasu jsme šli s větší vervou a prvních patnáct minut bylo v naší režii. Byli jsme pohyblivější, aktivnější a zpřesnili jsme hru. Následně jsme dokázali výborně využít rohů. Do konce zápasu bylo ještě několik šancí na obou stranách. Nás ale podržel gólman. Celkově se dá říci, že jsme konečně prolomili prokletí a bodovali jsme v plné výši,“ dodal Ottomanský.

Branky: 44., 50. a 57. Vlasák – 40. Nesládek. Bez karet. Rozhodčí: Polák. Diváci: 150. Poločas: 1:1. Loučeň: Polák – Špalda, Vlasák, Poulíček, Prisčák, Holub, Šulc, Peterka, Bašus, Kadlec, Sutter.

Petr Stibor