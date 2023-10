Polaban neuspěl. Domácí hráli obětavě a štěstí se k nim přiklonilo, řekl Murárik

/VIDEO, FOTOGAERIE/ Jeden jediný bod dělil v tabulce krajské I.A třídy fotbalové celky Slavoje Vrdy a Polabanu Nymburk. Nyní to jsou už body čtyři. A to poté, co jejich vzájemný souboj v devátém kole vyhrály Vrdy na svém stadionu díky dvěma brankám v prvním poločase. Hosté vyšli střelecky i bodově naprázdno. A to i přesto, že byli téměř po celý zápas lepším týmem.

Z fotbalového utkání I.A třídy Vrdy - Polaban Nymburk (2:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský