M. Králové – Liblice 3:1

První poločas byl lepší a aktivnější domácí Městec Králové. „To se nám povedlo převést do dvougólového vedení po standardních situacích. Na konci poločasu mohl navýšit a rozhodnout zápas Krejčí, ale vychytal ho gólman. Během utkání jsme nastřelili třikrát břevno a mohli jsme toho litovat. V osmdesáté minutě hosté snížili na dva jedna po rohu. V poslední minutě jsme pojistili vítězství třetí brankou. Soupeře jsme nepustili do žádné vyložené šance. Kluci makali a zaslouženě vyhráli. Už jsme to potřebovali,“ byl hodně rád za tři body královéměstecký trenér Oldřich Budka.

Branky: 15. Synek, 35. Krejčí (z PK), 90. Havránek – 80. Vlk. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Šnýdr. Diváci: 150. Poločas: 2:0.

SK Městec Králové: Chrástný – Janouch, Tyl, Synek, Táborský, Havelka (70. Sabó), Černovský, Němec, Štěrba (75. Čihák), Tůma, Krejčí (58. Míča, 84. Havránek).

Markéta Stiborová