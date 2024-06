Spokojení jsme maximálně. Jedním z našich cílů před sezonou bylo umístění v první pětce, což se nám podařilo a konečné umístění na stupních vítězů je jednoznačně velký úspěch, když přihlédneme k tomu, kolik odchovanců nám hraje v sestavě.

Základ úspěchu je vyhrávat doma a to se vám dařilo na výbornou. Z patnácti utkání jste prohráli jedinkrát. Skvělá bilance, že?

Přesně tak, domácí neporazitelnost byla naším hlavním cílem v sezoně. Víme, že doma máme velkou sílu a na našem velkém hřišti se proti nám hraje špatně. Bohužel o neporazitelnost jsme přišli v předposledním domácím zápase s prvními Psáry, které byly ovšem suverénně nejlepším mužstvem soutěže.

Co vám během sezony udělalo největší radost?

Těch věcí, které nám dělají radost, je více. Patří mezi ně zapracování dalších mladých hráčů do mužstva, soudržnost kabiny a s tím spojené vyprofilování se různých rolí v mužstvu a také progres výkonnosti skoro u všech hráčů.

Určitě ale najdete také něco, co vám radost kazilo…

Těžko se po takové sezoně negativa hledají. Přesto je jedna věc, která nás mrzí a to, že po několika letech kvalita našeho hřiště nebyla taková, na jakou jsme byli zvyklí. Tímto bychom si přáli, aby se odpovědní lidé zamysleli, proč tomu tak je a mohli jsme společně nalézt nějaký kompromis.

Velice často jste měnil základní sestavu, přesto se vám dařilo herně i výsledkově. Čím si to vysvětlujete?

Časté změny v sestavě jsem klukům avizoval již v zimě na začátku přípravy, kdy jsem říkal, že v mužstvu máme šestnáct vyrovnaných hráčů doplněných nadějnými dorostenci. I přes veškeré změny si troufnu tvrdit, že jsme každý týden poskládali tu nejsilnější sestavu, jakou jsme s ohledem na soupeře a náš zdravotní stav mohli postavit.

Šanci dostávali mladíci z dorostu. Asi je to cesta, kterou chcete v klubu nadále jít, že?

Určitě ano! Víme, že je to do budoucna nejlepší cesta a co se udržitelnosti týče, tak také jediná. Svůj první start v této sezoně zaznamenali dorostenci Adam Zima, Kuba Barták, David Vokněr a Adam Pavliš. Teď se těšíme, až začnou přebírat větší a větší role a budou je následovat další hráči.

O co nebo o koho jste se mohli opřít, když se vám zrovna nedařilo?

V první řadě určitě o celkové nastavení všech hráčů, kteří naprosto věří tomu, co děláme. To je klíčový faktor v tak úspěšné sezoně. Pokud mám zmínit jednotlivce, tak hlavně za jarní část sezony je to trojice hráčů Svoboda, Hněvsa, Soukup, kteří svými výkony mužstvo jednoznačně táhli. A v neposlední řadě bych rád zmínil osobu Honzy Kaliny, který na svůj věk, jenž ho neustále straší, nám ukázal, že je pro nás stále hrozně platným hráčem a jsme rádi, že s námi ještě pár sezon vydrží. Vizitka nejlepšího střelce mužstva to jen potvrzuje.

Dá se počítat s tím, že v kádru nastanou změny?

Co se týče odchodů, tak by nás nikdo opustit neměl. Co se příchodů týče, z dorostu se přímo do A mužstva posunou Šifta, Severa, Zima, Čermák a Vokatý. Po hráčích zvenku se vůbec neohlížíme. V budoucnu ještě věřím, že se k nám vrátí Saša Bora z Dobrovice, který u nás má vždy dveře otevřené, pokud bude respektovat trenéra (smích).