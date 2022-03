Poděbrady vstoupily do zápasu více než dobře. Než se všichni rozkoukali, napřáhl zpoza šestnáctky poděbradský kapitán Peterka a svoji střelu umístil mimo dosah domácího gólmana. Na těžkém terénu převládal boj před kombinačním fotbalem a na druhý gól se čekalo na konec první půle. To srovnal Pohorský. A byl to znovu muž s páskou na ruce na hostující straně, který poslal Bohemii podruhé v zápase do vedení. To pojistil hned za tři minutky obránce Uher.

Favorit se musel strachovat, Poříčany ale promarnily šanci aspoň na bod

„Nebylo to moc o fotbale, hrálo se na horším hřišti, bylo to nerovné. Zvítězilo hlavně to, že jsme dali do hry obrovské srdce, hlavně ve druhém poločase, kdy jsme ztráceli půdu pod nohama. A kdy nás soupeř tlačil,“ vyprávěl po zápase poděbradský kormidelník Tomáš Staněk. „Proměnili jsme ke konci dvě standardní situace a to rozhodlo. Byla to obrovská práce celého týmu, museli jsme čelit velkému množství standardek a dlouhých autů. Jsem rád, že se nám to podařilo zvládnout,“ radoval se kouč Bohemie. „Inkasovaný gól do šatny nebyl příjemný, navíc byl přímo z rohu. Na začátku nám chvíli trvalo, že jsme se sžili s terénem, pak byl první poločas dobrý, poradili jsme si s tím, ještě jsme trefili tyč. První půle měla z naší strany větší kvalitu, po změně stran nás domácí přehrávali v důrazu. Pomohli jsme si střídáním. Je to důležité vítězství, získali jsme plusové body, takže je to perfektní start,“ jásal trenér Staněk.

Branky: 42. Pohorský – 9. a 78. Peterka, 81. Uher. Poločas: 1:1.

Bohemia Poděbrady: Václavík – Uher, Knobloch, Kubánek, Martínek (73. Suchánek), Hněvsa, Peterka, Novák (83. Orestis), Havránek (53. Brabec), Soukup, Bora.