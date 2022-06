„Od začátku jsme byli aktivní, v prvních deseti minutách jsme hosty zatlačili a měli jsme tři šance po naší první brance. Pak jsme trošku usnuli, mysleli jsme si, že soupeř není tak nebezpečný. V Naší hře bylo méně pohybu. Na každé straně bylo jedné velké šanci. Ve druhé půli jsme se probrali, jim asi došly síly a my jsme díky proměněným šancí dokráčeli k jasné výhře. A to jsme ještě asi čtyři příležitosti zahodili. Druhá půle byla velmi dobrá,“ těšilo nymburského kormidelníka Lukáše Vlka.

FOTO: Tak jsme první no có….. Sokoleč slaví postup do krajského přeboru!

„Utkání pro nás bylo důležité, chtěli jsme se dostat před rezervu Českého Brodu, což se povedlo. To je pro nás plus, protože pořádně nikdo neví, jak budou soutěže pro další ročník vypadat. Chtěli jsme být co nejvýše a to se povedlo,“ radoval se Vlk. „S čistou hlavou tak můžeme jet do Velimi a kdyžý k tomu přistoupíme jako v posledních dvou zápasech, tak se toho nebojím,“ dodal kouč Polabanu.

Branky: 7. Jarschel, 53. Hobík, 55. Kotek, 69. M. Novotný, 89. Hrdlička. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Drobný, Hoffmann, R. Novotný, Hobík (76. Wiehl), M. Novotný (79. Krušinský), Ouředník, Kotek (77. Krumpholc), Jarschel, Vaníček (57. Mejzr), Ruszó (70. Hrdlička).