Čelákovice – Semice 6:0

Čelákovice nezačaly úplně dobře. „Na začátku poločasu jsme se hledali. Ale asi po deseti minutách jsme se do toho opřeli a dál to byl zápas v naší režii. Ve druhém poločase už nebylo tempo tak velké, ale i tak to stačilo, abychom nastříleli spoustu gólů. Dá se říci, že ve druhém poločase jsme byli silnější na balonu a měli jsme mnohem více šancí, než soupeř,“ řekl k zápasu trenér domácích Radek Skuhravý.

„První čtyři góly jsme si dali úplně sami. Tím byl další vývoj utkání rozhodnutý. Začátek zápasu nevypadal úplně hrozně. Hra obou týmů byla vcelku vyrovnaná. Ale my jsme jim darovali branky po našich hrozných chybách. Druhá půle už byla rozhodnutá a dohráli jsme krutou prohrou,“ zhodnotil zápas vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.

Branky: 5., 24., 27., 41. a 65. Kadeřábek, 57. Filip. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Mrázek. Diváci: 95. Poločas: 4:0.

Union Čelákovice: Petr Bařina – P. Homola (77. Vlček), Bílek, Pavel Bařina, J. Homola (57. Veselý), Matějka (72. Vlček), Náhlovský, Kadeřábek, Filip (64. Arazim), Vacek, Pánek.

AFK Sokol Semice: Zemánek – Břiza, Kůrka, Kavka (64. Semrád), Novák, Brynych, Koštíř, Hylmar, Cáska, Holan (46. Švarc), Jareš.

Markéta Stiborová