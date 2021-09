„Dobře odpracované utkání nám přineslo vítězství tři nula. Začátek utkání tomu ale nenasvědčoval, hráli jsme první poločas zbytečně ustrašeně a nervózně. Soupeř byl v prvním poločase herně lepší. Nám pomohl gól Tomáše Javorka, který padl ve dvaačtyřicáté minutě z dobře rozehraného rohu Davidem Snopem,“ řekl k prvnímu poločasu trenér sokolečské družiny Jan Hlavatý. „Za výkon ve druhém poločase musím všechny hráče pochválit. Hráli přesně to, co jsme si řekli v poločase. Dobrý pohyb a aktivita nám přinesla další dva góly. Pěknou sólo akcí se předvedl Lukáš Křivánek, který převzal na polovině hřiště míč a rychlým přechodem k vápnu krásně zakončil na dva nula. Gól na tři nula přidal taktéž dobře hrající Mára Ramšák. Závěr utkání jsme si pohlídali,“ zhodnotil druhou půli kouč Sokolče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.