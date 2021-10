„Na pěkně upraveném trávníku jsme začali lépe my, ale střely Halouna či Kovalova byly zblokovány. Velkou šanci měli domácí ve 12. minutě, kdy brankař Janda vychytal nájezd domácího Klímy. Další možnost domácích zmařil Kolovecký. Ve 22. minutě rozehrál Konečný na Dalekoreje a jeho kolmici úspěšně zúročil Kadeřábek. Po pěti minutách Dalekorej střelou z úhlu překvapil brankaře a vedli jsme dva nula. Oblouček domácích skončil na břevně a poté přestřelil Kadeřábek. V závěru půle domácí Ondřej Klíma snížil hlavou na jedna dva,“ zhodnotil první poločas sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl. „Po přestávce nejprve Janda zlikvidoval střelu Stejskala a potom přišla desetiminutovka Dalekoreje a jeho tři branky. Mezitím snížili i domácí na dva čtyři a na tři pět v 75. minutě upravil skóre bousovský Donát. Konečnou podobu skóre zajistil po Pánkově přihrávce Kovalov. Vysoká výhra byla zasloužená i když s hrou obrany nebyla úplná spokojenost,“ komentoval průběh střetnutí Milan Šikl.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.