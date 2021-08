Slovan Pdy – Luštěnice 6:0

Řádění poděbradského fotbalisty Pavla Mišáka odnesly v prvním kole soutěže Luštěnice, které dohrávaly o deseti bez vyloučeného Hůlky. Domácí borec nasázel čtyři góly. „Pro mě je vysvědčení a úroveň střelece to, když dá čtyři góly Hlízovu a ne Luštěnicím. Pak to pro mě bude střelec,“ krotil přehnaný optimismus trenér poděbradského Slovanu Libor Pala.

„Soupěř byl houževnatý, loni jsme s ním hráli bez branek, takže jsme se obávali toho, abychom dali nějaké góly. Navíc jsme šli do sezony bez Nikulina a Jiráně (oba s fotbalem skončili), což je šedesát procent našich gólů,“ uvedl po utkání Pala. „Hned na začátku jsme dali první branku a tím jsme se uklidnili. Drželi jsme balon a pak jsme se více opřeli do ofenzivy. Díky tomu jsme přidali druhou trefu. Díky dobrému presinku jsme zkraje druhé půle přidali třetí gól, čímž jsme získali úplný klid. Měli jsme hru pod kontrolou. Soupeř pak dostal červenou kartu a my jsme to v klidu dohráli. Měli jsme ještě asi pět gólovek, ale jsme spokojeni,“ radoval se kouč poděbradského Slovanu.

Branky: 30., 47., 64. a 79. Mišák, 2. a 46. Bernard. ČK: 52. Hůlka (Luštěnice). Poločas: 2:0.

Slovan Poděbrady: Holý – Sekera, Borovička, Štěpánek, Znamínko (70. Nevečeřal), Havrda, Švára, Bernard, Hran Ca (80. Pacovský), Mišák (86. Pelikán), Magera (61. Šulc).